Установить редактор CK Editor (inline mode) для базы знаний

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Закрыт2 заявки329 просмотров

Что есть?

Есть веб-проект на YII2 с базой знаний. 

Сейчас там подключен редактор Content Tool. По ряду причин, редактор не устраивает. 

Что требуется?

Заменить текущий редактор на редактор CK Editor. 

https://sdk.ckeditor.com/samples/inline.html

После установки подключить в редакторе функции вставки видео с ютуб и iframe кода.

Yii
8 лет назад
cold2013
34 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

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