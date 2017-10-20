Копия сервиса по созданию логотипов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки345 просмотров

Здравствуйте.

нужно сделать копию конструктора https://www.logogarden.com/logo-maker#/

Прошу указать:

- примерный Бюджет,

- Сроки на выполнение

- Примеры похожих реализованных функций

Спасибо за внимание к проекту!

8 лет назад
venger
Тарас 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров