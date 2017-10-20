Правка программной части в скрипте Photo Video Store Script

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка176 просмотров

Нужно создать сайт на основе скрипта Photo Video Store Script. Как я понимаю, он на PHP. Под мой проект придется внести большое количество изменений в программную часть. Какие-то функции нужно будет переработать кардинально, какие-то оставить в первоначальном виде. Требуется программист, способный качественно внести любые изменения в данный скрипт. Работа не срочная, в запасе несколько месяцев, но конечный срок нарушать нельзя. Бюджет пока не определен, указывайте свои расценки.

По мере выхода новых версий скрипта, возможно дальнейшее сотрудничество.

PHP
8 лет назад
guest_1508499253166
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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