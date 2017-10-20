Задача для ASP Frontend разработчика (JS, C#, CSS, Bootstrap)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки124 просмотра

Нужен ASP.Net Frontend разработчик со знанием JavaScript, C#, CSS, HTML, Bootstrap

Есть WCF Service для получения ссылок на видео из Youtube, а также дополнительной информации с нашей БД. Нужно сделать разметку страницы и весь необходимый функционал, для отображения видеороликов.

Подробное ТЗ со скриншотами здесь https://docs.google.com/document/d/1EeEaesshjUSJwPtd_yoXegYisR--O7HOtuRpci3NfTs/edit

ASP.NETBootstrapCSSHTMLJavaScript
8 лет назад
antlistopad
Антон 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв

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