Нужна команда работающая с фреймворками (например yii)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок181 просмотр

Для создания сервиса посредника между оптовыми поставщиками и владельцами баров/ресторанов нужна команд разработчиков. 

Сервис очень похож на https://mixcart.ru/ 

Есть прототип ТЗ, вышлю по запросу.

Нужна команда разработчиков (не программист-фрилансер), имеющие опыт создания сервисов на фреймворках.

Команда должна быть из Украины, желательно Днепр/Харьков/Киев/Запорожье.

Опыт реализации подобных проектов и портфолио - обязательны. После получения прототипа ТЗ от вас нужна будет стоимость и сроки, рекомендуемый вами фреймворк.

Yii
8 лет назад
CyberSharkPro
Алексей 
44 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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