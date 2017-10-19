Современный, с простой навигацией, понятный ребенку обучающий сайт, с платежной системой, интегрированной шахматной доской и механизмом игры с компьютером (в идеале и с компьютером и между учениками) разного уровня сложности (чтобы компьютер например играл ...
Синхронизация контактов amocrm - iPhone
Предлагаю следующую схему, можете предложить свою более оптимальную.
-Выгружаем данные через api и хуки на наш сервер.
-Преобразуем в нужный формат.
-Синхронизируем с Google контакты
-Синхронизируем iPhone c Google
Имя контакта должно быть следующего вида: "Имя / Последняя сделка"
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