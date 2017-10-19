Синхронизация контактов amocrm - iPhone

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Закрыт1 заявка117 просмотров

Предлагаю следующую схему, можете предложить свою более оптимальную.

-Выгружаем данные через api и хуки на наш сервер.

-Преобразуем в нужный формат.

-Синхронизируем с Google контакты

-Синхронизируем iPhone c Google

Имя контакта должно быть следующего вида: "Имя / Последняя сделка" 

AmoCRM
8 лет назад
artem-p
Артем 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров