Большой и интересный проект на PHP Yii2

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки182 просмотра

Необходимо доработать большой серьезный проект. 

Есть наработки, нужно переработать согласно нового ТЗ и довести проект до релиза. 

На текущий момент мы имеем качественный и приятный код, но проект увеличивается, наполняется новым функционалом. 

Стек: PHP Yii2, REST API, PGSql/MySQL, Linux 

Опыт работы с Git/RedMine 

Требуется 100% занятость на период проекта 

В отзывах к проекту оставляйте контактную информацию skype или телеграм. 

Также можно писать в скайп: тагаеванвар - вводить латиницей 

P.S. не работаем с готовыми командами, студиями, компаниями.

GitLinuxMySQLPHPYii
8 лет назад
untelecom2
Валерий 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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