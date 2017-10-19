Для тех, кто знает - 10 минут работы. Нужна небольшая помощь по js.
Большой и интересный проект на PHP Yii2
Необходимо доработать большой серьезный проект.
Есть наработки, нужно переработать согласно нового ТЗ и довести проект до релиза.
На текущий момент мы имеем качественный и приятный код, но проект увеличивается, наполняется новым функционалом.
Стек: PHP Yii2, REST API, PGSql/MySQL, Linux
Опыт работы с Git/RedMine
Требуется 100% занятость на период проекта
В отзывах к проекту оставляйте контактную информацию skype или телеграм.
Также можно писать в скайп: тагаеванвар - вводить латиницей
P.S. не работаем с готовыми командами, студиями, компаниями.
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