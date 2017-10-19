Есть шаблон: http://language-school.cmsmasters.net/profiles/ В нем есть шорткод, которым выводятся профили людей, которые определены к разным категориям. Сейчас если выбрать несколько категорий, выводятся все профили из выбранных категорий. А нужно чтобы выводились только те профили, ...
Программист
Необходимо сделать простой сайт. На данный момент интересует стоимость и, кто готов взяться. Сейчас нам рисуют дизайн, как только пришлю готовы запускаться. Пример сайта: http://bergu.net/.
Требования:
1. Адаптивная и качественная верстка верстка
2. Под сайт сделать админку на Modx
Скрин Админки: http://prntscr.com/gzdidu
Заявки фрилансеров
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