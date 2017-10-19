Программист

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки220 просмотров

Необходимо сделать простой сайт. На данный момент интересует стоимость и, кто готов взяться. Сейчас нам рисуют дизайн, как только пришлю готовы запускаться. Пример сайта: http://bergu.net/.

Требования:

1. Адаптивная и качественная верстка верстка

2. Под сайт сделать админку  на Modx

Скрин Админки: http://prntscr.com/gzdidu

MODX
8 лет назад
lynx143
35 лет
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров