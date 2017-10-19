Настроить freshdesk (freshdesk.com), по шаблону.

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Закрытнет заявок140 просмотров

...нужно настроить под наш сервис, чтобы выглядело так: https://changebot.freshdesk.comТолько желательно на своем домене, по-умолчанию должен быть русский язык.В базу знаний должны как минимум попасть вопросы из нашего FAQА так же вопросы, которые описаны в нескольких статьях. 

Подробности исполнителю.

8 лет назад
flyrider
Дмитрий 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров