Интеграция СРМ с IP ATC Бинотел

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  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка144 просмотра

Добрый день,

необходимо дописать нашу часть скриптов PHP (обращения к БД и т.п.) взаимодействия с апи IP ATC Бинотел

Примеры и описание здесь: http://www.binotel.ua/files/library/binotel-api-2.9.7-samples.zip

Жду предложений с указанием стоимости.

PHP
8 лет назад
translationmate
Марина 
44 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

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