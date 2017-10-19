Сделать программу парсер (php) Устанавливаем маску значений с каких чисел идет парсинг и программа поочередно каждую комбинацию подставляет и забирает значения Адрес (место нахождения) юридического лица ОГРН ИНН КПП ...
Интеграция СРМ с IP ATC Бинотел
Добрый день,
необходимо дописать нашу часть скриптов PHP (обращения к БД и т.п.) взаимодействия с апи IP ATC Бинотел
Примеры и описание здесь: http://www.binotel.ua/files/library/binotel-api-2.9.7-samples.zip
Жду предложений с указанием стоимости.
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