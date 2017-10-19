Программирование в WooCommerce

Задача - к каждому продукту привязать возможность отправки уведомления о заказе на отдельные e-mail адреса. То есть - если заказывают "продукт А" уведомление приходит на один адрес, а если "Продукт Б" - то на другой. При этом, при добавлении нового продукта необходима возможность назначения для нового продукта адреса уведомления.