Сделать программу парсер (php) Устанавливаем маску значений с каких чисел идет парсинг и программа поочередно каждую комбинацию подставляет и забирает значения Адрес (место нахождения) юридического лица ОГРН ИНН КПП ...
Программирование в WooCommerce
Задача - к каждому продукту привязать возможность отправки уведомления о заказе на отдельные e-mail адреса. То есть - если заказывают "продукт А" уведомление приходит на один адрес, а если "Продукт Б" - то на другой. При этом, при добавлении нового продукта необходима возможность назначения для нового продукта адреса уведомления.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо прописать подробный алгоритм внедрения микроразметки на сайт http://viza-market.ru/ для постановки задачи техническому специалисту (т.е. нужно четкое и понятное (пошаговое) тз по внедрению микроразметки конкретно на этот сайт). На данный момент имеется ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Установлен плагин Advanced custom fields на wordpress (woocommerce) - ссылка на плагин: https://ru.wordpress.org/plugins/advanced-custom-fields/ Нужно сделать два дополнительных поля для категорий товаров и грамотно вывести их 1. H1 категории. 2. Название категории в ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
опыт работы с Яндекс Кассой обязательна! необходимо, чтоб информация о заказах стала падать на почту сейчас это не реализовано если ты не бот и ценник 300 рублей тебя устраивает – пиши 123 ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно внести несколько изменений и правок в сайт на Wordpress. Если устроит качество, то готов отдать несколько проектов в работу. Предпочтение отдам тем, кто готов пообщаться голосом через скайп.Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
ОПЛАТА ТОЛЬКО ПО БЕЗОПАСНОЙ СДЕЛКЕ! Есть сайты поставщиков с ценами на запчасти. Таких сайтов около 20. Примеры сайтов: https://4ip.info/ http://acodis.ru/ https://chip-servis.ru/ https://eurocell.ru/ … И т.д., всего ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Сайт http://vk-pr.com Нужно подключить платежную систему free-kassa Уже есть подключенная система WebMoney. Так же стоят модули платежной системы qiwi, robokassa. нужно подключить free-kassa аналогично robokassa но как второй вариант, а не заменить. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Используя этот инструмент https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru&url=http%3A%2F%2Fwww.astro.in.ua&tab=desktop Довести скорость загрузки на мобильных и пк до зеленого уровня.Веб-программирование10 заявокЗакрыт7 лет назад
Почему плагин – ставки и условия программ могут измениться. Техническое задание к расчету в лс! Вордпресс. Верстка с исполнителя. Дизайн скинемВеб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
приветствую. Нужны для подключения: +Договор публичной оферты, который необходим для подключения к interkassa. +php скрипт с тестовой оплатой. техническая документация доступна по ссылке: https://www.interkassa.com/technical-documentation/ точнее надо ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад