Программирование в WooCommerce

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Закрыт3 заявки118 просмотров

Задача - к каждому продукту привязать возможность отправки уведомления о заказе на отдельные e-mail адреса. То есть - если заказывают "продукт А" уведомление приходит на один адрес, а если "Продукт Б" - то на другой. При этом, при добавлении нового продукта необходима возможность назначения для нового продукта адреса уведомления.

WooCommerce
8 лет назад
zhalo200
39 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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