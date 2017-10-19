Интеграция платежной системы free-kassa

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Закрыт3 заявки168 просмотров

Сайт http://vk-pr.com

Нужно подключить платежную систему free-kassa

Уже есть подключенная система WebMoney.

Так же стоят модули платежной системы qiwi, robokassa.

нужно подключить free-kassa аналогично robokassa но как второй вариант, а не заменить.

С ценами знаком, сам разбираюсь.

Ваши предложения?

Заранее спасибо.

8 лет назад
AlexTrack
Алекс 
34 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

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