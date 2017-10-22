К ИМ webdevkin.ru (можно скачать https://webdevkin.ru/examples/im/javascript/webdevkin.im.javascript.zip) необходимо добавить (все добавленное должно быть помечено в исходниках): - Поиск по товарам. При наборе слова, выводятся товары-ссылки. При клике на товар-ссылку - открывается страница с товаром. При этом ...
Заменить логотип во флеш-баннерах
Есть 4 почти одинаковых флеш ролика, необходимо в них заменить логотип.
Исходник в swi
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