Заменить логотип во флеш-баннерах

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка137 просмотров

Есть 4 почти одинаковых флеш ролика, необходимо в них заменить логотип.

Исходник в swi

8 лет назад
halm
Илья 
46 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

TarasovDizain
Петр 
42 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$10
2 дня
Все сделано! Благодарю за работу.
Спасибо.Все ок

Заявки фрилансеров

TarasovDizain
Петр 
42 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад