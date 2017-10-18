Нужно сделать копии сайтов

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок205 просмотров

Требуется сделать копии сайтов 

Оставить 3-6 страниц

удалить интернет магазин

всю ненужную информацию 

поменять шапку сайта 

удалить коды

удалить ненужные страницы 

поменять логотипы 

сделать под Москву

залить на хостинг 

желательно поставить админку для управления ( платно )

Копируем : www.aksvil.by

www.navigator-beton.ru

www.verna-sk.ru

https://roscomplectstroy.ru

http://omega-beton.ru

8 лет назад
Msk1986
Влад 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

cypher0909
Равиль 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$80
4 дня

Заявки фрилансеров

cypher0909
Равиль 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад