Добрый вечер, уважаемые исполнители! Приглашаю вас принять участие в обновлении ролевого портала! Сервис уже готов. Однако необходимо внедрить изменения. Точнее: 1) Тетрадь Ролевика. Сервис, позволяющий публиковать и размещать ролевые соигроков. если те того захотят. ...
Нужно сделать копии сайтов
Требуется сделать копии сайтов
Оставить 3-6 страниц
удалить интернет магазин
всю ненужную информацию
поменять шапку сайта
удалить коды
удалить ненужные страницы
поменять логотипы
сделать под Москву
залить на хостинг
желательно поставить админку для управления ( платно )
Копируем : www.aksvil.by
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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