Пример сайта с похожим функционалом Необходимо создание сервиса парсинга объявлений с авито и юлы с личным кабинетом и тарифными планами. Возможности - отслеживать объявления указанных категорий по заданным параметрам - отправлять ...
Реанимировать кнопку быстрого заказа на WP
Перестала работать кнопка заказать.
Надо реанимировать ее. Или изменить на другое решение.
http://elkiland.com/product/elka-norvegiya-s069/
Сайт лежал год на хостинге, ничего не менял.
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