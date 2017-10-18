Реанимировать кнопку быстрого заказа на WP

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Закрыт4 заявки159 просмотров

Перестала работать кнопка заказать. 

Надо реанимировать ее. Или изменить на другое решение. 

http://elkiland.com/product/elka-norvegiya-s069/

Сайт лежал год на хостинге, ничего не менял.

WordPress
8 лет назад
Biwolf
34 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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