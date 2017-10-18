Сейчас покупка в кредит реализована вот так: ставится галочка, товар отправляется в корзину и происходит оформление заказа. Использован вот этот плагин: https://www.webasyst.ru/store/plu/ У КупиВкредит появилась рассрочка для онлайна. Нужно сделать такую же плашку, как ...
Парсинг базы лицензиантов сферы образования
Добрый день!
Необходимо спарсить базу контактов с сайта, обязательные поля - номера телефонов и почты.
Ссылку вышлю в личном сообщении
На выходе необходимо предоставить в файл с данными в формате CSV с разбиением на следующие столбцы:
1. Полное наименование компании
2. Юридический адрес
3. ИНН
4. Номер телефона (прописывается в формате 8XXXXXXXXXX (11 цифр), т.е. без пробелов, черточек, скобок. Если указываете несколько номеров, то номера должны быть разделены запятыми).
5. ФИО руководителя организации
6. Электронная почта
Заявки фрилансеров
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