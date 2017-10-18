Парсинг базы лицензиантов сферы образования

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок139 просмотров

Добрый день!

Необходимо спарсить базу контактов с сайта, обязательные поля - номера телефонов и почты.

Ссылку вышлю в личном сообщении

На выходе необходимо предоставить в файл с данными в формате CSV с разбиением на следующие столбцы:

1. Полное наименование компании

2. Юридический адрес

3. ИНН

4. Номер телефона (прописывается в формате 8XXXXXXXXXX (11 цифр), т.е. без пробелов, черточек, скобок. Если указываете несколько номеров, то номера должны быть разделены запятыми).

5. ФИО руководителя организации

6. Электронная почта

8 лет назад
abcreg
37 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
22 отзыва

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