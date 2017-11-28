Замена строки "http://" в кодах сайтов с самописным движком.

Есть несколько десятков сайтов, на одном общем самописном движке - PHP+Mysql+Smarty.

Чтобы сайты корректно работали по https, нужно в кодах исходников заменить все https:// на безпротокольный //

Сам https на сайтах уже работает, эти настройки делать не нужно, нужно только поработать с исходниками.

Проверить чтобы не было включений файлов скриптов и стилей по http, убрать http в шаблонах, если есть, и т.п.

При этом смотреть чтобы изменения не привели к ошибкам.

Сам https на сайтах уже работает, эти настройки делать не нужно, все сертификаты уже установлены.

По каждому сайту нужно исправить исходники (поиск и замена), затем проверить чтобы сайты работали корректно и без ошибок, внести нужные правки и т.п.

Работа предположительно на 2-3 недели, полный или неполный день - как решите.

Бюджет в проекте указан предположительный - оплата почасовая, по факту работ.