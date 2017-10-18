HDML письмо

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Закрыт2 заявки100 просмотров

Привет! Меня зовут Каролина))

Мне необходимо создать письмо для клиентов, в котором будет картинка, с активными ссылками (если не ошибаюсь, называется, верстка адаптивных/HTMLписем)

8 лет назад
guest_15083263957452
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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