Доработка по ModX Revo

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Закрыт2 заявки123 просмотра

Доработка по ModX Revo (верстка+ адаптив)  

Cайт: http://optica-lux.ru 

В ТЗ подробно описываю, что требуется.  

Сроки: неделя

MODX
8 лет назад
dmitryi777
Дмитрий 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
27 отзывов

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Нет заявок фрилансеров