Создание интернет – магазина на Битрикс.

$600
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок150 просмотров

Создание интернет – магазина под ключ на Битрикс. Количество положительных отзывов от 10 шт.

Будет бонусом, если у вас есть, сертификат.

Количество товарных позиций: 15 000

8 лет назад
Smart_Marketing
Дмитрий 
34 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров