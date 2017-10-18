Opencart 2

Разработать модуль - отзывы о магазине с яндекса.

ТЗ http://dropmefiles.com/7OsZU

Кому по силам, пишите цену/сроки.

Работаем по БС или оплате на вебмани.

Если с этой задачей не будет проблем, то дальше есть еще несколько задач по разработке более сложных и интересных модулей.