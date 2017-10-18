Opencart 2

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка126 просмотров

Разработать модуль - отзывы о магазине с яндекса. 

ТЗ http://dropmefiles.com/7OsZU

Кому по силам, пишите цену/сроки.

Работаем по БС или оплате на вебмани. 

Если с этой задачей не будет проблем, то дальше есть еще несколько задач по разработке более сложных и интересных модулей.

Opencart
8 лет назад
nizimov-andrei
Андрей 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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