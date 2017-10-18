Печать PDF на сайте с подстановкой данных

Есть сайт на Джумле. Нужен функционал печати дипломов и сертификатов с подстановкой данных в шаблон из БД. Заказчик не мы, а наш клиент (если вы согласны заключить с ним договор, то можно работать напрямую и без нашей комиссии). Вот как ТЗ формулирует он:

Нужно сделать так, чтобы участники и победители конкурсов могли распечатать себе дипломы или грамоты (или то и другое) с сайта. Будет формироваться список участников, где будут графы:

ФИО участника,

ФИО руководителя,

наименование конкурса,

наименование учреждения образования,

основание для награждения ( за ___/призовое/ место, лауреат конкурса, участник конкурса),

номер приказа.

Эту информацию нужно будет разместить в админке (желательно сразу списком, т.к. участников может быть и сто и шестьсот).

Макет диплома цветной также будет для каждого конкурса размещаться в админку.

Человек заходит на сайт в раздел конкурсы "Распечатать диплом участника конкурса", вводит фио участника и название конкурса. Сайт сверяет фио со списком участников соответствующего конкурса и, если фио совпадает, сам заполняет графы и выводит диплом для скачивания.

Макеты дипломов хотелось бы сделать для каждого конкурса свой, в смысле картинку, на кот. будет налагаться текст.

Конкурсов будет несколько в год.