Печать PDF на сайте с подстановкой данных

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка115 просмотров

Есть сайт на Джумле. Нужен функционал печати дипломов и сертификатов с подстановкой данных в шаблон из БД. Заказчик не мы, а наш клиент (если вы согласны заключить с ним договор, то можно работать напрямую и без нашей комиссии). Вот как ТЗ формулирует он: 

Нужно сделать так, чтобы участники и победители конкурсов могли распечатать себе дипломы или грамоты (или то и другое) с сайта.  Будет формироваться список участников, где будут графы:  

  • ФИО участника,
  • ФИО руководителя,
  • наименование конкурса,
  • наименование учреждения образования,
  • основание для награждения (  за ___/призовое/ место, лауреат конкурса, участник конкурса),
  • номер приказа.
Эту информацию нужно будет разместить в админке (желательно сразу списком, т.к. участников может быть и сто и шестьсот).  

Макет диплома цветной также будет для каждого конкурса размещаться в админку.  

Человек заходит на сайт в раздел конкурсы "Распечатать диплом участника конкурса", вводит фио участника и название конкурса. Сайт сверяет фио со списком участников соответствующего конкурса и, если фио совпадает, сам заполняет графы и выводит диплом для скачивания.  

Макеты дипломов хотелось бы сделать для каждого конкурса свой, в смысле картинку, на кот. будет налагаться текст.  

Конкурсов будет несколько в год.

Joomla
8 лет назад
itteller
Иван 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров