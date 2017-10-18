Вывод на ICO (Смарт контракт Ethereum)

$10000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки180 просмотров

Требуется специалист/команда для вывода проекта на ICO.  1. Инфраструктурная частьСерверы с кошельками, клиенты для работы с RPC Ethereum, определение и реализация библиотек для взаимодействия с вебсайтом.1.1. ТЗ для смарт-контракта2. Выпуск смарт-контракта в соответствии с ТЗ3. Веб сайт. Страницы c интеграцией с клиентами Ethereum (MetaMask и пр.)4. Интерактивная часть отображения собранных средств/кошельков, работа с RPC Ethereum5. Личный кабинет / авторизация / регистрация6. Подключение  криптовалют с привязкой к пользователю.  Бюджет обсуждаем.

8 лет назад
ya072
40 лет
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

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