Нужен ответственный человек, который сделает одностраничник по тематике установка домофонов и видеонаблюдения!
Вывод на ICO (Смарт контракт Ethereum)
Требуется специалист/команда для вывода проекта на ICO. 1. Инфраструктурная частьСерверы с кошельками, клиенты для работы с RPC Ethereum, определение и реализация библиотек для взаимодействия с вебсайтом.1.1. ТЗ для смарт-контракта2. Выпуск смарт-контракта в соответствии с ТЗ3. Веб сайт. Страницы c интеграцией с клиентами Ethereum (MetaMask и пр.)4. Интерактивная часть отображения собранных средств/кошельков, работа с RPC Ethereum5. Личный кабинет / авторизация / регистрация6. Подключение криптовалют с привязкой к пользователю. Бюджет обсуждаем.
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