Здравствуйте! Необходимо подключить действующий магазин по API к Яндекс.Маркет. Магазин на текущий момент уже подключен и работает c Яндекс.Маркт, но не по API. Сайт на Joomla, магазин на JBZoo.
Расчет по сеточным прайсам поставщиков стоимость ворот
Имеются сеточные прайсы поставщиков.
Вообщем задача такая:
Человек, переходит по адресу www....., авторизируется, (можно интегрировать авторизацию с имеющемся сайте на опенкарте)
Попадает на главный экран, ему предлагается ввести ширину и высоту ворот, ниже из выпадающего списка он выбирает тип подъема, пару доп опций в виде чекбоксов, автоматический привод, цвет, окна, нажимает кнопку посчитать, ему выводятся возможные варианты и цены, также должна быть кнопка на сформировать кп. У каждого сеточного прайса будет свое описание и сформированные цены и характеристики должны туда вставляться В идеале ещё в договор передавать эти данные, чтобы договор формировался тоже, но это перспектива. Все проведенные расчеты должны храниться на сервере, чтобы можно было поднять ранее проведенный расчет, к расчету желательно предусмотреть поля с ФИО клиента и адреса объекта. Уровень скидок у поставщиков параметр переменный
И наценка по каждому производителю тоже разная. Поэтому поля должны быть доступны для редактированию только администратору, либо в самом коде. Также, есть одна специфика, которую нужно предусмотреть.
Иногда производители проводят акции на некоторые размеры ворот, цена закупа и розница у них совершенно ни к чему не привязана, как реализовать, чтобы при расчете, если размер подходит, чтобы это вариант тоже был доступен в кп?
тоже самое мне нужно для другого типа ворот, там прайсы подобные, но чекбоксы другие и выпадающие списком опции тоже другие будут/
Жду предложений
Образец сеточного прайса прикрепил
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