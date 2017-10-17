Расчет по сеточным прайсам поставщиков стоимость ворот

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Имеются сеточные прайсы поставщиков. 

Вообщем задача такая: 

Человек, переходит по адресу www....., авторизируется, (можно интегрировать авторизацию с имеющемся сайте на опенкарте) 

Попадает на главный экран, ему предлагается ввести ширину и высоту ворот, ниже из выпадающего списка он выбирает тип подъема, пару доп опций в виде чекбоксов, автоматический привод, цвет, окна, нажимает кнопку посчитать, ему выводятся возможные варианты и цены, также должна быть кнопка на сформировать кп. У каждого сеточного прайса будет свое описание и сформированные цены и характеристики должны туда вставляться В идеале ещё в договор передавать эти данные, чтобы договор формировался тоже, но это перспектива. Все проведенные расчеты должны храниться на сервере, чтобы можно было поднять ранее проведенный расчет, к расчету желательно предусмотреть поля с ФИО клиента и адреса объекта. Уровень скидок у поставщиков параметр переменный 

И наценка по каждому производителю тоже разная. Поэтому поля должны быть доступны для редактированию только администратору, либо в самом коде. Также, есть одна специфика, которую нужно предусмотреть. 

Иногда производители проводят акции на некоторые размеры ворот, цена закупа и розница у них совершенно ни к чему не привязана, как реализовать, чтобы при расчете, если размер подходит, чтобы это вариант тоже был доступен в кп? 

тоже самое мне нужно для другого типа ворот, там прайсы подобные, но чекбоксы другие и выпадающие списком опции тоже другие будут/ 

Жду предложений 

Образец сеточного прайса прикрепил

Opencart
8 лет назад
cash74
39 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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