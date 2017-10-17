Создать сайт-сервис по работе с Telegram

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Закрыт1 заявка153 просмотра

Нужно создать сайт-сервис, который будет выполнять следующие функции (работать должен через Telegram API): 

1. Сбор никнеймов пользователей с указанной группы Telegram. 

2. Проверка телефонных номеров на их наличие в Telegram (зарегистрирован/нет). 

3. Должна быть возможность авторизации пользователей с личным кабинетом пользователя. 

4. Должен быть кабинет администратора для работы с пользователями. 

Как это выглядит со стороны пользователя: 

1. Заходит на сайт.  

2. Вводит номер свой номер телефона. 

3. На сайте нажимает кнопку "Отправить код". 

4. Ему на мобильный телефон приходит смс с кодом от Telegram. 

5. Пользователь вводит этот код на сайте и авторизуется. Входит в свой личный кабинет. Ему присваивается уникальный ID. 

6. Ожидает, пока администратор ему даст доступ к функциям сайта. 

7. После того, как администратор предоставил доступ, пользователь видит срок в днях, сколько ему осталось пользоваться сайтом. 

8. Вводит название группы в Telegram и нажимает кнопку "Собрать никнеймы". Сайт собирает никнеймы всех пользователей указанной группы. 

9. Вводит в специальное поле телефонные номера (каждый с новой строки). Нажимает кнопку "Проверить номера". Сайт проверяет, зарегистрирован ли указанный телефонный номер в Telegram (либо нет) и, если номер есть в Telegram, то сохраняет этот номер телефона в другом специальном поле, а также сохраняет никнейм этого пользователя в третьем специальном поле. 

Как это выглядит со стороны администратора: 

1. Заходим на сайт, авторизуемся. 

2. Входим в администраторский кабинет. 

3. Можем добавить доступ к функциям сайта пользователю по его ID на указанный срок (по истечению которого функции блокируются). 

Только постоплата за результат. После оплаты разработчик должен передать весь исходный код сайта, чтобы я мог самостоятельно установить его на хостинг.

Указывайте сразу стоимость, срок выполнения и скайп.

8 лет назад
serzh_drobin
Сергей 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва

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