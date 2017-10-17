Здравствуйте фрилансеры! Нужно сделать следующее: заменить слайдер.Удалить 3 плагина/скрипта.установить автоматически обновляемый Sitemap.xmlсделать ЧПУ для разных языков.сделать форму.ВАЖНО: до работ допускаются: специалисты от 5 отзывов. не имеющие отрицательных отзывов.
Создать сайт-сервис по работе с Telegram
Нужно создать сайт-сервис, который будет выполнять следующие функции (работать должен через Telegram API):
1. Сбор никнеймов пользователей с указанной группы Telegram.
2. Проверка телефонных номеров на их наличие в Telegram (зарегистрирован/нет).
3. Должна быть возможность авторизации пользователей с личным кабинетом пользователя.
4. Должен быть кабинет администратора для работы с пользователями.
Как это выглядит со стороны пользователя:
1. Заходит на сайт.
2. Вводит номер свой номер телефона.
3. На сайте нажимает кнопку "Отправить код".
4. Ему на мобильный телефон приходит смс с кодом от Telegram.
5. Пользователь вводит этот код на сайте и авторизуется. Входит в свой личный кабинет. Ему присваивается уникальный ID.
6. Ожидает, пока администратор ему даст доступ к функциям сайта.
7. После того, как администратор предоставил доступ, пользователь видит срок в днях, сколько ему осталось пользоваться сайтом.
8. Вводит название группы в Telegram и нажимает кнопку "Собрать никнеймы". Сайт собирает никнеймы всех пользователей указанной группы.
9. Вводит в специальное поле телефонные номера (каждый с новой строки). Нажимает кнопку "Проверить номера". Сайт проверяет, зарегистрирован ли указанный телефонный номер в Telegram (либо нет) и, если номер есть в Telegram, то сохраняет этот номер телефона в другом специальном поле, а также сохраняет никнейм этого пользователя в третьем специальном поле.
Как это выглядит со стороны администратора:
1. Заходим на сайт, авторизуемся.
2. Входим в администраторский кабинет.
3. Можем добавить доступ к функциям сайта пользователю по его ID на указанный срок (по истечению которого функции блокируются).
Только постоплата за результат. После оплаты разработчик должен передать весь исходный код сайта, чтобы я мог самостоятельно установить его на хостинг.
Указывайте сразу стоимость, срок выполнения и скайп.
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