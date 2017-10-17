Создать сайт-сервис по работе с Telegram

Нужно создать сайт-сервис, который будет выполнять следующие функции (работать должен через Telegram API):

1. Сбор никнеймов пользователей с указанной группы Telegram.

2. Проверка телефонных номеров на их наличие в Telegram (зарегистрирован/нет).

3. Должна быть возможность авторизации пользователей с личным кабинетом пользователя.

4. Должен быть кабинет администратора для работы с пользователями.

Как это выглядит со стороны пользователя:

1. Заходит на сайт.

2. Вводит номер свой номер телефона.

3. На сайте нажимает кнопку "Отправить код".

4. Ему на мобильный телефон приходит смс с кодом от Telegram.

5. Пользователь вводит этот код на сайте и авторизуется. Входит в свой личный кабинет. Ему присваивается уникальный ID.

6. Ожидает, пока администратор ему даст доступ к функциям сайта.

7. После того, как администратор предоставил доступ, пользователь видит срок в днях, сколько ему осталось пользоваться сайтом.

8. Вводит название группы в Telegram и нажимает кнопку "Собрать никнеймы". Сайт собирает никнеймы всех пользователей указанной группы.

9. Вводит в специальное поле телефонные номера (каждый с новой строки). Нажимает кнопку "Проверить номера". Сайт проверяет, зарегистрирован ли указанный телефонный номер в Telegram (либо нет) и, если номер есть в Telegram, то сохраняет этот номер телефона в другом специальном поле, а также сохраняет никнейм этого пользователя в третьем специальном поле.

Как это выглядит со стороны администратора:

1. Заходим на сайт, авторизуемся.

2. Входим в администраторский кабинет.

3. Можем добавить доступ к функциям сайта пользователю по его ID на указанный срок (по истечению которого функции блокируются).

Только постоплата за результат. После оплаты разработчик должен передать весь исходный код сайта, чтобы я мог самостоятельно установить его на хостинг.

Указывайте сразу стоимость, срок выполнения и скайп.