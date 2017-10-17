Импортировать статистику от брокера на наш сайт Веб-программирование

Наш сайт сделан на WP

Нужно принимать ту, что выдаётся брокером, и выкидывать у нас на сайте

У клиента должна быть возможность зайти по логину и паролю такому же как

в платформе или ещё какому то другому, не суть важно и увидеть

статистику его торговли.