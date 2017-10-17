Здравствуйте фрилансеры! Нужно сделать следующее: заменить слайдер.Удалить 3 плагина/скрипта.установить автоматически обновляемый Sitemap.xmlсделать ЧПУ для разных языков.сделать форму.ВАЖНО: до работ допускаются: специалисты от 5 отзывов. не имеющие отрицательных отзывов.
Импортировать статистику от брокера на наш сайт Веб-программирование
Наш сайт сделан на WP
Нужно принимать ту, что выдаётся брокером, и выкидывать у нас на сайте
У клиента должна быть возможность зайти по логину и паролю такому же как
в платформе или ещё какому то другому, не суть важно и увидеть
статистику его торговли.
Заявки фрилансеров
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