Доработка сайта на WordPress под интернет-магазин.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок173 просмотра

Есть сайт hozaika-severa.ru на WordPress  

Хочу начать продавать на сайте новые товары – трикотажная пряжа и ткань.  

Нужно прикрутить к сайту WooCommerce, так чтобы была карточка товара, корзина, оформление доставки и оплаты.  

Срок – неделя.

WooCommerceWordPress
8 лет назад
Rusov86
38 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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