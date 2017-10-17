Новый раздел http://skidkoman.com.ua/supermarkety Сайт на php В админке добавить новые категории (Продукты, Электроника итд), эти категории добавить в меню, выбор категории в страницу супермаркетаАкции должны идти наоборот - новые сверхуВ окне акции выводить логотип и дату нужного ...
Сделать копию страницы в ЛК (js)
Задача такая:
Есть страница take.ms/UnkPm, надо ее перенести в ЛК администратора take.ms/VC2GR
Жду от вас оценку стоимости задачи и срок ее выполнения.
Заявки фрилансеров
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