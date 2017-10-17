Сделать копию страницы в ЛК (js)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки170 просмотров

Задача такая:  

Есть страница take.ms/UnkPm, надо ее перенести в ЛК администратора take.ms/VC2GR  

Жду от вас оценку стоимости задачи и срок ее выполнения.  

JavaScript
8 лет назад
Rusov86
38 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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