Интеграция битрикс+pbxonline+задарма

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Закрыт2 заявки119 просмотров

Добрый день. Нужно настроить интеграцию:

Битрикс24 (запись + входящие + направить звонок на ответственного) + Задарма (переадресация на мобильный) + PBX online ( распределение звонков на 2 линии).

Цена и сроки обсуждаются.

8 лет назад
ammelnikov555
Александр 
44 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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