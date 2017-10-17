Интеграция битрикс+pbxonline+задарма

Здравствуйте уважаемые веб-разработчики! Нужна таблица с сортировкой и фильтром для сайта на Joomla 3.7, в эту таблицу должны автоматически добавлять предназначенные для неё материалы. У таблицы будет 8 столбцов (каждый столбец это ...