Редизайн шаблона на цмс

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки168 просмотров

Есть магазин на цмс от ТрэйдСофт. Там стоит стандартный шаблон. Вот собственно сам темплейт http://podkap.auto-vision.ru/

В ux изменения минимальны, основное это изменить сам дизайн. 

Обязательны уверенное знание html5, css3, javascript, php. При подаче заявок указывайте примерные сроки.  

Оплату можем разделить на 2 - 3 этапа Главная - аванс, затем еще часть - аванс и остальное по завершению.

HTMLJavaScriptPHP
8 лет назад
trifan112233
Александр 
32 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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