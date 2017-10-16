Редизайн шаблона на цмс

Есть магазин на цмс от ТрэйдСофт. Там стоит стандартный шаблон. Вот собственно сам темплейт http://podkap.auto-vision.ru/

В ux изменения минимальны, основное это изменить сам дизайн.

Обязательны уверенное знание html5, css3, javascript, php. При подаче заявок указывайте примерные сроки.

Оплату можем разделить на 2 - 3 этапа Главная - аванс, затем еще часть - аванс и остальное по завершению.