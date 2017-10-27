Исправить ошибки на сайте

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Завершен5 заявок159 просмотров

Исправить ошибки в логах на сайте yii2 

Yii
8 лет назад
art-ground_com
Сергей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

NESTA13
38 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$18
1 день
Доволен сотрудничеством. Александр отличный исполнитель, инициативный и компетентный человек. Отлично справился с задачей. Буду обращаться ещё.
Спасибо Сергею за интересные задачи, которые было увлекательно решить! Сотрудничеством более чем доволен и рекомендую всем к взаимодействию! Сергей чётко знает и объясняет, что хочет от исполнителя, оперативно предоставляет всю необходимую и исчерпывающую информацию для работы по проекту. Всегда на связи! Чёткая оплата!

Заявки фрилансеров

NESTA13
38 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад