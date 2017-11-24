Работа с Google Maps API. Добавление маркеров по адресу, разбивка по категориям, кластеризация, возможность оценки и комментирования каждого объекта (визуализация рейтинга - цветами). Подробнее в личку.
Подправить условия доставки в интернет магазине. CMS - bitrix
Сбились условия доставки в интернет магазине. В админке все верно. На веб не отображаются картинки и не весь подгружается. Пример текущего отображения прилагаю.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $1
Нужно сделать простую базу на связке php+ MySQL Функции: 1 Добавить запись. 2. удалить запись 3. редактировать запись 4. поиск. (ищет любое введенное слово по всей ...Завершен8 лет назад
- $2
instavod .ru/kontakty.html (пробел убрать) настроить форму обратной связи, желательно без перезагрузки страницы и выдаче сообщения в красивом блоке (не alert!) об успешной отправкеВеб-программирование12 заявокЗакрыт8 лет назад
Мультиязычный сайт на поддоменах, регистрация/авторизация, личный кабинет, возможность пополнения счета или возможность покупки пакетов в мобильных приложениях, возможность добавлять отзывы, оценивать отзывы, админ часть, модерация отзывов и редактирования, статистика, поиск материалов. На ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
На сайте установлена reCAPTCHA. Она появляется в модальном окне после нажатия кнопки отправить. Но сейчас ее не обязательно подтверждать, можно отправить форму и без капчи. Нужно сделать ее обязательнойЗавершен8 лет назад
Требуется подключение и настройка API каталогов запчастей в систему написанную на Ruby on Rails . документация: https://github.com/AutoDealerRuВеб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $40
Есть сайт,стоит на одном из PHP фреймворков – Фалькон. Нужно в админке сделать возможность добавление новых администраторов + удаление и редактирование старых. Срок до завтра до 12 по мск,цена та,что я указал. ...Завершен8 лет назад
Надо заменить не работающий yandex translate api на google translate api. Переводятся пару строк и записываются в БД.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Сайт - http://dreamshirts.ru/ на движке magento 1) Доработать страницу оформления заказа- на стадии оформления заказа, в разделе "Ваши данные", нужно перенести страну и город в самый верх и сделать, чтобы они автоматически определялись ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $350
Есть дизайн лэндинга (несколько товаров). Нужно за неделю адаптивно отверстать и запрограммировать. Все подробности в личку.Веб-программирование21 заявкаЗакрыт8 лет назад