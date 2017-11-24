Подправить условия доставки в интернет магазине. CMS - bitrix

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок156 просмотров

Сбились условия доставки в интернет магазине. В админке все верно. На веб не отображаются картинки и не весь подгружается. Пример текущего отображения прилагаю.

8 лет назад
Arhaim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
8 дней назад

Выбранный исполнитель

stivemaster
Дмитрий 
33 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$15
1 день
Отличный программист внимательный к деталям. Рекомендую!
Сотрудничаем не первый раз. Как всегда всё на высшем уровне.

Заявки фрилансеров

stivemaster
Дмитрий 
33 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад