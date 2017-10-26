Правки мелкие по админке сайта на PHP (фреймворк фалькон)

Есть сайт,стоит на одном из PHP фреймворков – Фалькон.

Нужно в админке сделать возможность добавление новых администраторов + удаление и редактирование старых.

Срок до завтра до 12 по мск,цена та,что я указал.

Желателен человек знающий этот фреймворк,либо просто знающий хорошо PHP – разобраться проблем не составит.