Собственно подробности дадим исполнителю, в целом все стандартно. Бюджет рассмотрим адекватный.
Контрольная панель.
Доброго вам здравия!
Эдак расширение для задачи: https://www.weblancer.net/projects/html-verstka-32/ajax-html-forma-paneli-upravleniya-868533/
Расширить до работы с конкретными таблицами и базой mysql.
1. Основная таблица: posters.
Вывести из неё данные табличным вариантом.
Дополнить ссылкой "показать все аккаунты", где уже таблица расширится дополнительными данными из таблицы posters_accounts (связка posters_accounts.poster_id=posters.id).
Притом:
- вместо phone_id вывести posters_phones.phone (связка posters_accounts.phone_id =posters_phones.id)
- вместо email_id вывести posters_emails.email_login (связка posters_accounts.email_id=posters_emails.id)
2. Возможность добавлять/редактировать для таблиц: posters, posters_accounts, posters_emails, posters_phones
3. При добавлении/редактировании учитывать уникальные ключи:
- у posters: (site_name, site_section)
- у posters_accounts: (poster_id, site_password, site_login)
И связки, а так же фиксированные значения enum.
4. Вывести на 3-х отдельных страницах данные из таблиц posters_emails, posters_phones, posters_results.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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