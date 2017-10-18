Контрольная панель.

Доброго вам здравия!

Эдак расширение для задачи: https://www.weblancer.net/projects/html-verstka-32/ajax-html-forma-paneli-upravleniya-868533/

Расширить до работы с конкретными таблицами и базой mysql.

1. Основная таблица: posters.

Вывести из неё данные табличным вариантом.

Дополнить ссылкой "показать все аккаунты", где уже таблица расширится дополнительными данными из таблицы posters_accounts (связка posters_accounts.poster_id=posters.id).

Притом:

- вместо phone_id вывести posters_phones.phone (связка posters_accounts.phone_id =posters_phones.id)

- вместо email_id вывести posters_emails.email_login (связка posters_accounts.email_id=posters_emails.id)

2. Возможность добавлять/редактировать для таблиц: posters, posters_accounts, posters_emails, posters_phones

3. При добавлении/редактировании учитывать уникальные ключи:

- у posters: (site_name, site_section)

- у posters_accounts: (poster_id, site_password, site_login)

И связки, а так же фиксированные значения enum.

4. Вывести на 3-х отдельных страницах данные из таблиц posters_emails, posters_phones, posters_results.