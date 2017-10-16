Оптимизировать загрузку Revolution Slider на Wordpress

На сайте проведена комплексная оптимизация под Google PageSpeed Insights. Результат для внутренних страниц – 100/100.

Для главной страницы результат 75/91. Причина – в слайдере Revolution Slider, загружаемом в первом экране. На внутренних страницах слайдера нет.

Задача заключается в том, чтобы заставить Revolution Slider загружать после остального контента страницы, улучшив тем самым оценку Google PageSpeed Insights.

Просьба обращаться специалисткам, хорошо знакомым с JavaScript, и желательно – с Wordpress в целом и с Revolution Slider в частности.

Дам все ссылки потенциальному исполнителю.