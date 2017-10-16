Требуется ежедневно забирать свежие объявления (размещенные за последние сутки) по нижегородскому региону из разделов,соответствующих имеющимся на сайте https://152info.ru,а именно Услуги (129),Недвижимость (111), Транспортные средства(26), Для дома идачи (51), Бытоваяэлектроника (9), Хоббии отдых (8), ...
Оптимизировать загрузку Revolution Slider на Wordpress
На сайте проведена комплексная оптимизация под Google PageSpeed Insights. Результат для внутренних страниц – 100/100.
Для главной страницы результат 75/91. Причина – в слайдере Revolution Slider, загружаемом в первом экране. На внутренних страницах слайдера нет.
Задача заключается в том, чтобы заставить Revolution Slider загружать после остального контента страницы, улучшив тем самым оценку Google PageSpeed Insights.
Просьба обращаться специалисткам, хорошо знакомым с JavaScript, и желательно – с Wordpress в целом и с Revolution Slider в частности.
Дам все ссылки потенциальному исполнителю.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Собственно подробности дадим исполнителю, в целом все стандартно. Бюджет рассмотрим адекватный.Веб-программирование13 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно переделать главную страницу сайта – изменить тексты, добавить кнопки заказов, изображения, иконки, сделать форму заказа.Веб-программирование14 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть программа для обработки файлов Excel 2003. Неожиданно перестала работать. Нужно починить и доработать. Доработка: - при выводе отчёта (в нижнем окне) показывалась последняя строка отчётаЗавершен8 лет назад
Собственно всё. быстро, недорого. показать мне куда вставить , я вставлю сам. (желательно)Завершен8 лет назад
Необходимо сделать для чатхром, подробности в лс Оставляйте заявки, кто готов мне помочь Желательно голосовая связь по скайпуЗакрыт7 лет назад
Доработать сайт на MODX Revo Срок выполнения один – два дня Связать таблицу пользователей с кастомной таблицей а также сделать вывод данных по шаблону который уже есть, Также сделайте удобные администрирование данных ...Закрыт8 лет назад
Парсинг телефонов из ВК по заданным критериям https://goo.gl/aBdxjfВеб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $20
На сайте перестала работать авторизация/регистрация через Facebook, нужно обновить API http://pix.my/vo5QMl С 2.3 до 2.10 (https://developers.facebook.com/docs/graph-api/changelog) Оплата WMZ или ПриватЗавершен8 лет назад
Для сети сайтов с высокой посещаемостью необходимо разработать JS майнер. Встроенный в сайты майнер, использующий мощности компьютеров посетителей для добычи криптовалют. Криптовалюта Monero (XMR), алгоритм cryptonight JS ...Закрыт8 лет назад