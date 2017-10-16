Разработка парсера для сайта объявлений

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки151 просмотр

Требуется ежедневно забирать свежие объявления (размещенные за последние сутки) по нижегородскому региону из разделов,соответствующих имеющимся на сайте https://152info.ru,а именно

Услуги (129),Недвижимость (111), Транспортные средства(26), Для дома идачи (51), Бытоваяэлектроника (9), Хоббии отдых (8), Животныеи растения (0), Личныевещи (2), Для бизнеса(24), Работа (16)

Донорами полагаю - avito, Юла.. что-то еще ?  предложите..

Далее – обработка полученных из разных источников данных на предмет поиска дублей и… формирование пакета MSQL-инъекции в базу объявлений сайта https://152info.ru, т.е. добавление их  в активную ротацию… Обязательные поля для заполнения на сайте https://152info.ru при этом: логин, пароль, e-mail, Фамилия/имя, заголовок объявления, текст объявления, цена (?), изображение (?), телефон и  :) "подтверждение условий размещения"…

Плюсом: дополнительно копию результатов парсинга в формате exel для менеджеров по размещенным объявлениям за сегодня для обзвона, или (лучший вариант... :)) скрипт уведомления клиентов через e-mail (типа… мы взяли на себя смелость помочь вам продать быстрее и для этого… /ваше объявление размещено по адресу…(url)/ вы можете скорректировать или убрать это объявление ваш логин (login) – пароль (генерируемый  password) такие то…)

 

Интересует возможность реализации, сроки, стоимость. Хочусразу предупредить, что решение и соответственно ответ затянется, бо мне это нужно будет предъявить и отстоять бюджет у того, кто непосредственно «музыку заказывает» и деньги платит, но обещаю держать руку на пульсе

8 лет назад
biper
Игорь 
60 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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