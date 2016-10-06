biper

Игорь Мальцев biper

 
59 летРоссия/Нижний Новгород
13 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
графический дДизайнер, иллюстратор, разработчик сайтов

Мое портфолио - http://petrovich-design.ru .

Высшее спец.образование (архитектура, дизайн).Дизайнер -универсал... Разработка и поддержка, развитие сайтов, опыт работы с различными системами управления сайтом, сео-оптимизация, электронные рассылки, презентации и пр. Графический дизайн. Большой опыт работы по специальности реклама, дизайн «с разных сторон баррикад» :) Художник-иллюстратор (рисунок от руки, коллаж, обработка, типографика). Писать предпочтительнее сразу на [email protected]/ Прочие контакты на сайте, указанном начале письма, работаю удаленно из Н. Новгорода, координация через скайп.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Доделать JS-скрипт и форму размещения объявления

    [b]в форме размещения объявления пытаюсь вывести [/b] 1.[b] количество знаков [/b]в объявлении, 2. [b]стоимость одного объявления[/b] (= стоимости одного знака, в зависимости от выбранного типа объявления * количество знаков), 3. [b]общую сумму заказа[/b] (= количество публикаций (выбирается из ...

    Javascript
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Требуется прописать два скрипта на сайте MODx revo

    [b]Нужно прописать скрипты и прокомментировать действия в коде, по возможности :) Интересует сроки и цена, за которую возьметесь это сделать.  Расчет по результату на карточку. Если есть Сбер – прекрасно…Явки и пароли дам выбранному исполнителю[/b]   [b]1.     График выхода газеты[/b] [b]Имеем:[/b]информацию ...

    PHPCSSMODX
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Opencart, сделать перевод долларовых цен в рублевые по курсу магазина

    На сайте по временному адресу [url=http://biperyfm.beget.tech/]http://biperyfm.beget.tech[/url], под управлением Open Cart (точнее, ocStore 2.1.0.2.1) нужно реализовать перевод цены товара из долларовой в рублевые по внутреннему курсу магазина. Цены в товарных карточках в админке указаны в долларах. Полагаю, ...

    OpenCartocStore
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Конструктор конфигурации для магазина на Open Cart

    $100

    Для сайта [url=http://biperypg.beget.tech/]http://biperypg.beget.tech[/url] (наполнение условное) на Open Cart (OC Store 2.1) нужно сделать "конструктор конфигурации ПК" по образу вот этого [url=http://www.ironbook.ru/constructor]http://www.ironbook.ru/constructor[/url]  В шаблоне уже прописаны фильтры по атрибутам товаров и пр., нужно создать инструмент, позволяющий выводить на отдельную страницу ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Для магазина на OpenCart сделать "конструктор конфигурации ПК"

    $100

    Для сайта на Open Cart (OC Store 2.1) нужно сделать "конструктор конфигурации ПК" по образу вот этого http://www.ironbook.ru/constructor (или другой вариант - вот  https://www.dns-shop.ru/configurator/) В шаблоне уже прописаны фильтры по атрибутам товаров и пр., нужно (как я ...

    OpenCart
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Наполнить интернет магазин товарами

    Кто с Datacol в ладах? нужно спарсить с сайта http://www.natr.ru карточки товаров и наполнить сайт на Open Cart, который выложен по временному адресу http://biperyfm.beget.tech Предстоит создать категории/подкатегории товаров и перенести туда конкретные товарные позиции: Название товара, Оригинальное название ...

    Карточки товаров
    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка парсера для сайта объявлений

    Требуется ежедневно забирать свежие объявления [b](размещенные за последние сутки) [/b]по [b]нижегородскому региону [/b]из разделов,соответствующих имеющимся на сайте [url=https://152info.ru/]https://152info.ru[/url],а именно [url=https://152info.ru/217-uslugi.html]Услуги (129)[/url],[url=https://152info.ru/77-nedvizhimost.html]Недвижимость (111)[/url], [url=https://152info.ru/20-transportnye-sredstva.html]Транспортные средства(26)[/url], [url=https://152info.ru/236-dlya-doma-i-dachi.html]Для дома идачи (51)[/url], [url=https://152info.ru/237-bytovaya-elektronika.html]Бытоваяэлектроника (9)[/url], [url=https://152info.ru/338-khobbi-i-otdykh.html]Хоббии отдых (8)[/url], [url=https://152info.ru/507-zhivotnye-i-rasteniya.html]Животныеи растения ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Добавить событие неактивности на страницу html

    Есть страница на html - это не сайт, это однопользовательский интерфейс- интерактивный киоск в музее - т.е. стоит тачскрин-монитор в виде большого планшета.. на нем открыта страничка с информацией, посетитель музея может ее просматривать и по ...

    JavascriptHTMLjQuery
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Добавить Swipe для галереи и карусели..

    В связи с тяжкой и продолжительной болезнью предыдущего специалиста :( вынужден искать помошника... Работа небольшая, но нужная.. Есть html - это страница для интерактивного киоска... Выложена по адресу http://biperykh.beget.tech. Исполнителю дам доступ к админке и временному хосту для работы... Нужно ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Прописать SWIPE с помощью скрипта

    Есть страница на html - по сути это страница для интерактивного киоска... Нужно написать или подключить готовый скрипт и прописать свайп-события, дабы в галерее и карусели была поддержка свайпа (перелистывания вправо/влево фото с помощью "пальцем ...

    HTML
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Наполнение доски объявлений.... объявлениями

    Регион - Н. Новгород и Нижегородская область.. тематика достаточно стандартная - авто, недвижимость, работа, услуги, товары для дома и дачи... Желательно услышать от исполнителя кроме размера вознаграждения/объема работ за эту мзду ... такие слова как "проверим ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка PHP + микроразметка для доски объявлений

    $100

    В связи с тем, что выбранный "специалист" пропал сразу после предоплаты :), вынужден по новой искать подрядчика... Определиться с исполнителем планирую до пятницы с.г.:) Хотелось бы для определиться услышать сроки, цены (желательно по пунктам), формат оплаты. ...

    PHPФорма обратной связи
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Работа с PHP + микроразметка для доски объявлений

    Требуется 1. доработка отдельных компонентов сайта объявлений 152info.ru (работа с PHP) и 2. работа смикроразметкой сайта под Яндекс. ТЗ подробное во вложении в Word (бо иллюстрировано)..[b] просьба читать до конца - описание длинное[/b] :)  Хотелось бы ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка PHP + микроразметка для сайта объявлений

    Добрый день, Николай ! Прошлый раз Вы нам хорошо помогли с сайтом 152info. Вот вновь появилась необходимость кое-чта сделать :). Посмотрите во вложении, если есть время и по профилю подходит, был бы рад с Вами ...

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка PHP + микроразметка для сайта объявлений

    нужна доработка отдельных компонентов сайта объявлений 152info.ru (работа с PHP) и работа смикроразметкой сайта под Яндекс. ТЗ подробное во вложении в Word (бо иллюстрировано), на вопросы отвечу :)  Хотелось бы для определиться услышать сроки, цены ...

    PHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужна помощь в php или прописать в компонент дополнительные поля

    Имеется: доска объявлений (CSM Joomla 2.5 + Adsmanager 2.9.13 + Paidsystem + Invoce) Adsmanager - компонентразмещения объявлений имеет поля [url=http://152info.ru/administrator/index.php?option=com_adsmanager&amp;c=fields&amp;task=edit&amp;cid=5]ad_headline[/url],[url=http://152info.ru/administrator/index.php?option=com_adsmanager&amp;c=fields&amp;task=edit&amp;cid=7]ad_phone[/url],отвечающие за отображение в объявлении "заголовка объявления" и "контактного телефона", указанных пользователем при заполнении формы... плагин Paidsystem ...

    PHPJoomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Разработка доски объявлений на MODx

    Нужен сервис работы с частными объявлениями Нужно создать новый раздел на действующем сайте www.arena-rv.ru (или как вариант – сделать отдельный дочерний ресурс) По образу доски объявлений. Во вложении – подробное описание желаемого и постраничные эскизы всего, ...

    MODX
    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
agrushin
Андрей 
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
29 отзывов(-2)
$100
10 баллов
6 лет назад
Конструктор конфигурации для магазина на Open Cart
Сотрудничество сложилось самым лучшим образом. Взрослый адекватный заказчик, который не пытается поскорее закрыть задачу, обсуждает изменившееся ТЗ. Стараюсь быть лаконичным). Надеюсь, в дальнейшем на такое же позитивное сотрудничество!
Андрей отличный специалист и человек приятный! Выбрал его для своего проекта, доверившись "чуйке" (отодвинув top-разработчиков) и "чуйка" не подвела :) - сделал он все четко по заданию и даже сверх того - практически законченный проект по своей инициативе переделал, найдя более верное решение, не пожалев свое время и силы... Думаю, понятно.. что его перфекционизм говорит в его пользу. Человек старается не просто сделать, а сделать как можно лучше... Ну и в процессе было приятно и просто общаться - все объяснил, помог определиться, легко, с полуслова понимал все, что требовалось от проекта. Спасибо за отличную работу.. Рекомендую всем, кто еще не определился :)
Ответный отзыв
web2up
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Opencart, сделать перевод долларовых цен в рублевые по курсу магазина
Надежный заказчик, оплата мгновенно, всегда на связи, четкое задание. Всем рекомендую к сотрудничеству
Спасибо Денис, решил мой вопрос сверхбыстро и качественно. Рекомендую как специалиста :)
Ответный отзыв
flashbag
Олег 
29 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$7
10 баллов
6 лет назад
Добавить событие неактивности на страницу html
Отличный заказчик! Работа прошла успешно, рекомендую.
Олег спасибо, все четко и по существу... Очень приятно было работать с Вами :)
Ответный отзыв
meeks4
Роман 
29 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$12
10 баллов
6 лет назад
Добавить Swipe для галереи и карусели..
Рекомендую к сотрудничеству!
Роман, большое спасибо :) все сделал четко, быстро, аккуратно. Буду рекомендовать и в случае необходимости сам постучусь :) Хорошего дня !
Ответный отзыв
PHPShell
Сергей 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
26 отзывов(-2)
$10
10 баллов
7 лет назад
Доработка PHP + микроразметка для доски объявлений
Заказчик интересен и пунктуален. Оплата вовремя. Рекомендую!
Все гут. Работой с Сергеем вельми доволен :) На самом деле работы оказалось больше, чем казалось изначально.. (но в жизни так бывает) потому по срокам несколько сместились.. впрочем это не критично, самое главное, что все задачи решены, в том числе неочевидные. Подрядчик показал себя с самой лучшей стороны - очень приятно работать с этим человеком: все на лету схватывает, помогает, если заказчик не знает того, чего знает он (а для этого и обращались), спокойный, выдержанный, грамотный... Договорился работать и дальше с ним по возможности - ибо человек теперь проверенный в деле.. ну и другим всем с удовольствием рекомендую :)
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