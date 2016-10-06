нужен лендинг на 5-7 экранов, оптимизированный под сео.
Мое портфолио - http://petrovich-design.ru .
Высшее спец.образование (архитектура, дизайн).Дизайнер -универсал... Разработка и поддержка, развитие сайтов, опыт работы с различными системами управления сайтом, сео-оптимизация, электронные рассылки, презентации и пр. Графический дизайн. Большой опыт работы по специальности реклама, дизайн «с разных сторон баррикад» :) Художник-иллюстратор (рисунок от руки, коллаж, обработка, типографика). Писать предпочтительнее сразу на [email protected]/ Прочие контакты на сайте, указанном начале письма, работаю удаленно из Н. Новгорода, координация через скайп.
- Сайты «под ключ»37 заявокЗакрыт4 года назад
[b]в форме размещения объявления пытаюсь вывести [/b] 1.[b] количество знаков [/b]в объявлении, 2. [b]стоимость одного объявления[/b] (= стоимости одного знака, в зависимости от выбранного типа объявления * количество знаков), 3. [b]общую сумму заказа[/b] (= количество публикаций (выбирается из ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
[b]Нужно прописать скрипты и прокомментировать действия в коде, по возможности :) Интересует сроки и цена, за которую возьметесь это сделать. Расчет по результату на карточку. Если есть Сбер – прекрасно…Явки и пароли дам выбранному исполнителю[/b] [b]1. График выхода газеты[/b] [b]Имеем:[/b]информацию ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
На сайте по временному адресу [url=http://biperyfm.beget.tech/]http://biperyfm.beget.tech[/url], под управлением Open Cart (точнее, ocStore 2.1.0.2.1) нужно реализовать перевод цены товара из долларовой в рублевые по внутреннему курсу магазина. Цены в товарных карточках в админке указаны в долларах. Полагаю, ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $100
Для сайта [url=http://biperypg.beget.tech/]http://biperypg.beget.tech[/url] (наполнение условное) на Open Cart (OC Store 2.1) нужно сделать "конструктор конфигурации ПК" по образу вот этого [url=http://www.ironbook.ru/constructor]http://www.ironbook.ru/constructor[/url] В шаблоне уже прописаны фильтры по атрибутам товаров и пр., нужно создать инструмент, позволяющий выводить на отдельную страницу ...Завершен6 лет назад
- $100
Для сайта на Open Cart (OC Store 2.1) нужно сделать "конструктор конфигурации ПК" по образу вот этого http://www.ironbook.ru/constructor (или другой вариант - вот https://www.dns-shop.ru/configurator/) В шаблоне уже прописаны фильтры по атрибутам товаров и пр., нужно (как я ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Кто с Datacol в ладах? нужно спарсить с сайта http://www.natr.ru карточки товаров и наполнить сайт на Open Cart, который выложен по временному адресу http://biperyfm.beget.tech Предстоит создать категории/подкатегории товаров и перенести туда конкретные товарные позиции: Название товара, Оригинальное название ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется ежедневно забирать свежие объявления [b](размещенные за последние сутки) [/b]по [b]нижегородскому региону [/b]из разделов,соответствующих имеющимся на сайте [url=https://152info.ru/]https://152info.ru[/url],а именно [url=https://152info.ru/217-uslugi.html]Услуги (129)[/url],[url=https://152info.ru/77-nedvizhimost.html]Недвижимость (111)[/url], [url=https://152info.ru/20-transportnye-sredstva.html]Транспортные средства(26)[/url], [url=https://152info.ru/236-dlya-doma-i-dachi.html]Для дома идачи (51)[/url], [url=https://152info.ru/237-bytovaya-elektronika.html]Бытоваяэлектроника (9)[/url], [url=https://152info.ru/338-khobbi-i-otdykh.html]Хоббии отдых (8)[/url], [url=https://152info.ru/507-zhivotnye-i-rasteniya.html]Животныеи растения ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть страница на html - это не сайт, это однопользовательский интерфейс- интерактивный киоск в музее - т.е. стоит тачскрин-монитор в виде большого планшета.. на нем открыта страничка с информацией, посетитель музея может ее просматривать и по ...Завершен6 лет назад
В связи с тяжкой и продолжительной болезнью предыдущего специалиста :( вынужден искать помошника... Работа небольшая, но нужная.. Есть html - это страница для интерактивного киоска... Выложена по адресу http://biperykh.beget.tech. Исполнителю дам доступ к админке и временному хосту для работы... Нужно ...Завершен6 лет назад
Есть страница на html - по сути это страница для интерактивного киоска... Нужно написать или подключить готовый скрипт и прописать свайп-события, дабы в галерее и карусели была поддержка свайпа (перелистывания вправо/влево фото с помощью "пальцем ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Регион - Н. Новгород и Нижегородская область.. тематика достаточно стандартная - авто, недвижимость, работа, услуги, товары для дома и дачи... Желательно услышать от исполнителя кроме размера вознаграждения/объема работ за эту мзду ... такие слова как "проверим ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $100
В связи с тем, что выбранный "специалист" пропал сразу после предоплаты :), вынужден по новой искать подрядчика... Определиться с исполнителем планирую до пятницы с.г.:) Хотелось бы для определиться услышать сроки, цены (желательно по пунктам), формат оплаты. ...Завершен7 лет назад
Требуется 1. доработка отдельных компонентов сайта объявлений 152info.ru (работа с PHP) и 2. работа смикроразметкой сайта под Яндекс. ТЗ подробное во вложении в Word (бо иллюстрировано)..[b] просьба читать до конца - описание длинное[/b] :) Хотелось бы ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Добрый день, Николай ! Прошлый раз Вы нам хорошо помогли с сайтом 152info. Вот вновь появилась необходимость кое-чта сделать :). Посмотрите во вложении, если есть время и по профилю подходит, был бы рад с Вами ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
нужна доработка отдельных компонентов сайта объявлений 152info.ru (работа с PHP) и работа смикроразметкой сайта под Яндекс. ТЗ подробное во вложении в Word (бо иллюстрировано), на вопросы отвечу :) Хотелось бы для определиться услышать сроки, цены ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Имеется: доска объявлений (CSM Joomla 2.5 + Adsmanager 2.9.13 + Paidsystem + Invoce) Adsmanager - компонентразмещения объявлений имеет поля [url=http://152info.ru/administrator/index.php?option=com_adsmanager&c=fields&task=edit&cid=5]ad_headline[/url],[url=http://152info.ru/administrator/index.php?option=com_adsmanager&c=fields&task=edit&cid=7]ad_phone[/url],отвечающие за отображение в объявлении "заголовка объявления" и "контактного телефона", указанных пользователем при заполнении формы... плагин Paidsystem ...Завершен7 лет назад
Нужен сервис работы с частными объявлениями Нужно создать новый раздел на действующем сайте www.arena-rv.ru (или как вариант – сделать отдельный дочерний ресурс) По образу доски объявлений. Во вложении – подробное описание желаемого и постраничные эскизы всего, ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт13 лет назад