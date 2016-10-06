Андрей отличный специалист и человек приятный! Выбрал его для своего проекта, доверившись "чуйке" (отодвинув top-разработчиков) и "чуйка" не подвела :) - сделал он все четко по заданию и даже сверх того - практически законченный проект по своей инициативе переделал, найдя более верное решение, не пожалев свое время и силы... Думаю, понятно.. что его перфекционизм говорит в его пользу. Человек старается не просто сделать, а сделать как можно лучше... Ну и в процессе было приятно и просто общаться - все объяснил, помог определиться, легко, с полуслова понимал все, что требовалось от проекта. Спасибо за отличную работу.. Рекомендую всем, кто еще не определился :)