aquaweb

Николай Карасев aquaweb

 
40 летРоссия/Петропавловск-Камчатский
19 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Независимый фрилансер

WEB-программирование любой сложности:

- доработка сайтов, CMS и чужих скриптов;

- создание модулей для CMS, форумов, магазинов и других скриптов;

- создание парсеров и граберов;

- back-end программирование;

- разработка прикладного ПО.

Работаю без предоплаты, быстро и недорого.

Отзывы заказчиков
biper
59 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$7
10 баллов
7 лет назад
Нужна помощь в php или прописать в компонент дополнительные поля
Спасибо, все качественно и быстро сделал :)
Остался доволен сотрудничеством с Игорем. Все прошло быстро и без проблем.
Ответный отзыв
-Brain-
Андрей 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$60
9 баллов
7 лет назад
Доработка сайта на wordpress
Спасибо за работу
Остался доволен сотрудничеством с Андреем. Всё прошло быстро и без проблем. Оплату получил без задержек сразу после выполнения работы.
Ответный отзыв
UniStyle
Денис 
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Генератор-рандомайзер скидочных купонов.
Работа была выполнена в полном объеме. Рекомендую.
Остался доволен сотрудничеством с Денисом. Всё прошло быстро и без проблем. Оплату получил без задержек сразу после выполнения работы.
Ответный отзыв
xz00998
43 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$18
10 баллов
7 лет назад
Письмо от сайта
Все сделано быстро и качественно, всем рекомендую
Остался доволен сотрудничеством с Алексеем. Всё прошло быстро и без проблем. Оплату получил без задержек сразу после выполнения работы.
Ответный отзыв
dhtml
52 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$12
10 баллов
8 лет назад
Исправить 2 ошибки в osCommerce
Николай быстро нашел и исправил все ошибки. Рекомендую!
Остался доволен сотрудничеством с Александром. Всё прошло быстро и без проблем. Оплату получил без задержек сразу после выполнения работы.
Ответный отзыв
Веб-программирование
87 отзывов(-1)
$8/час
от $8от 1 часа
нет рейтинга