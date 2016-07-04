Николай Карасев aquawebaquaweb
40 летРоссия/Петропавловск-Камчатский
19 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Независимый фрилансер
WEB-программирование любой сложности:
- доработка сайтов, CMS и чужих скриптов;
- создание модулей для CMS, форумов, магазинов и других скриптов;
- создание парсеров и граберов;
- back-end программирование;
- разработка прикладного ПО.
Работаю без предоплаты, быстро и недорого.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- СУБД для СДЮШОР448 просмотров
- "WorkTimer" - учет времени, пораченного на проекты463 просмотра
- СУБД "Tango" - создание базы и поиск музыки по IDv410 просмотров
- Электронный учебник по естествознанию475 просмотров
- WYSIWYG-редактор для HTML-документов405 просмотров
- СУБД Планово-Финансового Отдела КамчатГТУ408 просмотров
Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
7 лет назад
Спасибо, все качественно и быстро сделал :)
Ответный отзыв
Остался доволен сотрудничеством с Игорем. Все прошло быстро и без проблем.
$60
9 баллов
7 лет назад
Спасибо за работу
Ответный отзыв
Остался доволен сотрудничеством с Андреем. Всё прошло быстро и без проблем. Оплату получил без задержек сразу после выполнения работы.
$15
10 баллов
7 лет назад
Работа была выполнена в полном объеме. Рекомендую.
Ответный отзыв
Остался доволен сотрудничеством с Денисом. Всё прошло быстро и без проблем. Оплату получил без задержек сразу после выполнения работы.
$18
10 баллов
7 лет назад
Все сделано быстро и качественно, всем рекомендую
Ответный отзыв
Остался доволен сотрудничеством с Алексеем. Всё прошло быстро и без проблем. Оплату получил без задержек сразу после выполнения работы.
$12
10 баллов
8 лет назад
Николай быстро нашел и исправил все ошибки. Рекомендую!
Ответный отзыв
Остался доволен сотрудничеством с Александром. Всё прошло быстро и без проблем. Оплату получил без задержек сразу после выполнения работы.
Веб-программирование
87 отзывов(-1)
$8/час
от $8от 1 часа
нет рейтинга