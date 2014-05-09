Логотип для доски объявлений

Компания занимается произодством Сумок, Клатчей, Кошельков ... Вот сайт для вдохновения Emmabags.by. Продукт ориентирован на модных молодых девушек.
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Требуется придумать логотип для сайта доски объявлений.
Название доски - Кабалан
Домен сайта - kabalan.ru
В логотипе обязательно должен быть изображен медведь, либо медвежья морда, либо медвежья лапа, т.е. медведь - это ключевой элемент логотипа.
Также должна присутствовать любая деталь, призванная вызывать ассоциации с доской объявлений (газета, рупор и т.п.).
Логотип должен быть лаконичным и не перегружен лишними деталями. Важно грамотно и красиво совместить казалось бы несовместимые вещи - медведя и доску объявлений.
Также требуется подобрать красивый шрифт для названия доски ("Кабалан"), которое должно располагаться справа от логотипа. Шрифт должен быть жирным, ровным, возможно закругленным, главное чтобы название не терялось при мелких масштабах. В силу того, что кириллических красивых шрифтов не так много, как латинских, можно использовать транслитерированное название ("Kabalan").
Регистр букв а также добавление ".ru" на ваше усмотрение.
При острой необходимости можно изменить схему и расположить логотип сверху над названием либо в любой другой части.
Также, если того потребует ваш макет, можно добавить строку с описанием сайта "Доска объявлений Камчатского края".
Прикрепляю грубую схему логотипа и чужие логотипы, которые наиболее мне симпатизируют. Они вас ни к чему не обязывают, но могут быть взяты за основу для ваших идей.
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