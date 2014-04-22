Логотип для фирмы, торгующей мясными продуктами

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен13 заявок1667 просмотров
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#1$50

Необходимо разработать логотип для компании, занимающейся продажей мяса и мясных продуктов.

Название компании/фирмы Galas eksperts ( на русском в переводе - Эксперт по мясу )

Отдельные пожелания: не использовать красный и чёрный цвета как основные, а также изображения животных.

10 лет назад
gusja
45 летЛатвия
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Победитель конкурса
zuvaari
Елена 
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
4 отзыва
10 лет назад
#1
Людмила четко строит задание, делает грамотные замечания, было очень приятно с ней работать!
Заявки фрилансеров
zuvaari
Елена 
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
4 отзыва
10 лет назад
#1
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