Обновить логотип

$10
Логотипы и ЗнакиЗавершен6 заявок178 просмотров
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Нужно обновить логотип, сделать современным и внести жизнь.

Будет использоваться на сайте, в полиграфии и остальном.

Текстовка для лого: Нижневартовск, МУАОУДОД «ДЮСШ».

Ссылка на сайт для информации _http://маоудоддюсш-нв.рф

Лого в приложении. Будут вопросы пишите. На все отвечу.

10 лет назад
nobap
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
tiina
Инна 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
10 лет назад
$10
1 день
Сделано отлично, быстро и качественно. Рекомендую.
Приятно работать с Дмитрием! Оплата мгновенно, буду рада сотрудничеству)
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