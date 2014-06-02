Логотип для строительной компании

Всем доброго дня! Бриф прикрепил название логотипа Kranex нужен уникальный(будет регистрироваться) Регистр букв в названии (как писать все большими, все маленькими, с заглавной буквы) не задан жестко, это вам виднее, зависит от вариантов. Если будут вопросы по брифу пишите в ...