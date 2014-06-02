Логотип для строительной компании

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен9 заявок1458 просмотров
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#1$50

Для строительной компании нужен логотип.

Название компании — ЭНЕРГОКОМ

Строительная компания - строительство жилых домов, зданий, сооружений.

Требования к новому логотипу:

1) в программе CorelDraw

2) исполнение в цвете — в цветах синий, красный, белый

3) исполнение в черно-белом варианте

4) логотип - современный, лаконичный.

7) новый логотип должен хорошо вписываться в основные элементы спец. одежды - каски, куртки, а также на строительную технику - грузовые автомобили, строительные краны и т. д.

10 лет назад
milalighter
Людмила 
50 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Победитель конкурса
N_a_t_a_l_i_n_a
Наталья 
62 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
23 отзыва
10 лет назад
#1
Спасибо большое Наталье за сотрудничество и участие в конкурсе. Как только она была объявлена победителем - сразу прислала файлы с логотипом. Все сделано качественно, профессионально.
Спасибо Людмиле за интересный конкурс .С Людмилой приятно работать и общаться.Оплата мгновенная. Рекомендую.
Заявки фрилансеров
N_a_t_a_l_i_n_a
Наталья 
62 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
23 отзыва
10 лет назад
#1
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