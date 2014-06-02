Логотип для строительной компании

Требуется создать креативный логотип для компании, предоставляющей IT-услуги. Необходимые черты: - строгий - элементы инноваций - шрифт с названием компании на латинице. Логотип будет использоваться на сайте effinn.ru и для полиграфии. На основе логотипа необходимо прорисовать favicon.ico
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Для строительной компании нужен логотип.
Название компании — ЭНЕРГОКОМ
Строительная компания - строительство жилых домов, зданий, сооружений.
Требования к новому логотипу:
1) в программе CorelDraw
2) исполнение в цвете — в цветах синий, красный, белый
3) исполнение в черно-белом варианте
4) логотип - современный, лаконичный.
7) новый логотип должен хорошо вписываться в основные элементы спец. одежды - каски, куртки, а также на строительную технику - грузовые автомобили, строительные краны и т. д.
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