Нарисовать логотип или эмблему

Есть почти готовый сайт -требуется разработать логотип. Сайт- интернет магазин женской одежды,подробности и ссылку отправлю кандидатам . Прошу предоставлять ссылку на свои работы и указывать цены. Спасибо.
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