Отрисовка логотипа в векторе

Добрый день! Интересует создание логотипа и фавикона для интернет-магазина автозапчастей.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, требуется отрисовать логотип в векторе. Сколько будет стоить, какие сроки и условия сотрудничества?
- Похожие заказы
- $100Логотипы и Знаки1 исполнительЗакрыт10 лет назад
Доброго времени суток. Нужен логотип для автохауса. АнВиАнКарс название юр лица. на логотипе можно сократить до AVA Cars. нужен будет маленький лого для сайта объявлений, его размер 90*67 пример в приложении. Приоритеты скорость исполнения и цена.Завершен10 лет назад
Требуется сделать все лого в одном стиле. См. приложение. Важно сделать все в стиле сайта. Адрес сайта http://www.help-shopping.com/index.phpЗавершен10 лет назад
- $60
Нужен логотип для инвестиционной компании. Знак логотипа должен ассоциироваться с гидом, т.к. первое слово в названии компании в переводе с фр. guidant на англ. означ. guiding(путеводный) . Я думаю как вариант это может быть компас. ...Завершен10 лет назад
Есть сайт plc.ru Нужен фирменный стиль- лого, визитка, бланк, факс, папка и конверт. Нужен деловой, технический, строгий и солидный стиль. Нравится стиль логотипа и написания Toyota. Компания занимается частотными преобразователями, электродвигателями и т.п. Пишем сроки выполнения и стоимость.Логотипы и Знаки39 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Необходимо разработать логотип для сайта http://komokon.by/ Кандидаты без портфолио не рассматриваются Цена вопроса при обсуждении, не более 51$.Логотипы и Знаки2 исполнителяЗавершен10 лет назад
- $50
Для сайта http://strumok.com/ был спроектирован новый дизайн http://f-lite.ru/lfp/s52.radikal.ru/i137/1404/52/898e887cf4cf.png/htm В старом дизайне с лева есть персонаж — кабанчик(смотрите сайт), который рисовался сто лет назад и он никак не вписывается в тематику магазина электрики. Что нужно: Заказчик ...Логотипы и Знаки25 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Фирменный стиль для сайта (блог и магазин) о кэжуал-одежде. Помимо вариантов логотипа набор должен содержать визитки (личная и корпоративная), макеты письма (бумажного и электронного), конверт, пакет полиэтиленовый.Завершен10 лет назад
- $250
Разработка логотипа дизайн-бюро интерьера. Нужен дизайнер самого высокого уровня - только с 0-ля. никаких шаблонных извращений с Шаттерстоком и прочим таким, т. к. мы сами дизайнеры (правда в другой области) - поэтому относимся к этому ...Завершен10 лет назад
- $25
Нужно создать логотип, инициалы в виде головы волка в маске и слоган в векторе Предпочитаемые цвета: черный, белый, красный, зеленый, голубой. (необязательно использовать все) с подбором шрифта, более подробно обговариваю с исполнителем.Завершен10 лет назад