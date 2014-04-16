Отрисовка логотипа в векторе

Для сайта http://strumok.com/ был спроектирован новый дизайн http://f-lite.ru/lfp/s52.radikal.ru/i137/1404/52/898e887cf4cf.png/htm В старом дизайне с лева есть персонаж — кабанчик(смотрите сайт), который рисовался сто лет назад и он никак не вписывается в тематику магазина электрики. Что нужно: Заказчик ...