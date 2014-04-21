Создать лого

$60
Логотипы и ЗнакиЗавершен38 заявок257 просмотров
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Нужен логотип для инвестиционной компании. Знак логотипа должен ассоциироваться с гидом, т.к. первое слово в названии компании в переводе с фр. guidant на англ. означ. guiding(путеводный) . Я думаю как вариант это может быть компас. Фирменные цвета, которые необходимо использовать: синий, оранжевый, серый, черный.

10 лет назад
Lina_F
Лина 
39 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
amina-v
Ольга 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
6 часов назад
10 лет назад
$60
1 день
Очень добровесовесно и в срок был выполнен логотип, ко вниманию были приняты все наши пожелания. Ольга сделалала 13 вариантов лого, из которых мы выбрали подходящий нам. Ольга, спасибо за сотрудничаство!
Отличный заказчик - знает чего хочет, грамотно составленное тз, всегда на связи. Оплата в срок и в полном объеме. Спасибо за сотрудничество!
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