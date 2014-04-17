Обработать лого

Нужен логотип для инвестиционной компании. Знак логотипа должен ассоциироваться с гидом, т.к. первое слово в названии компании в переводе с фр. guidant на англ. означ. guiding(путеводный) . Я думаю как вариант это может быть компас. ...
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Требуется сделать все лого в одном стиле. См. приложение. Важно сделать все в стиле сайта. Адрес сайта http://www.help-shopping.com/index.php
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