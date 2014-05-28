Нужен логотип для сайта по продаже авто (автохаус)

Логотипы и ЗнакиЗавершен21 заявка223 просмотра
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Доброго времени суток.

Нужен логотип для автохауса.

АнВиАнКарс название юр лица.

на логотипе можно сократить до AVA Cars.

нужен будет маленький лого для сайта объявлений, его размер 90*67 пример в приложении.

Приоритеты скорость исполнения и цена.

Логотип для сайта
10 лет назад
maxvolume
Серж 
43 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
zhovi
30 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
20 часов назад
10 лет назад
$10
1 день
Виталий сделал все как нужно.
Все прошло отлично. Благодарю за заказ!
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