Разработка логотипа - необычная тематика

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен18 заявок2118 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$50

Необходимо разработать лого для частной компании. Тематика - космос. Пожелания - строго, красиво. В остальном все на вашу фанатзию. В приложенном файле отправляю все остальные требования и пожелания.

10 лет назад
topglance
Сергей 
43 годаВеликобритания
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Победитель конкурса
hollander74
48 летМолдова
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
#1
Отличная работа!
Четкие требования, конструктивный диалог, моментальная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Заявки фрилансеров
hollander74
48 летМолдова
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
#1
  • Похожие заказы

  • Нужен логотип для сайта по продаже авто (автохаус)

    Доброго времени суток. Нужен логотип для автохауса. АнВиАнКарс название юр лица. на логотипе можно сократить до AVA Cars. нужен будет маленький лого для сайта объявлений, его размер 90*67 пример в приложении. Приоритеты скорость исполнения и цена.

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Обработать лого

    Требуется сделать все лого в одном стиле. См. приложение. Важно сделать все в стиле сайта. Адрес сайта http://www.help-shopping.com/index.php

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создать лого

    $60

    Нужен логотип для инвестиционной компании. Знак логотипа должен ассоциироваться с гидом, т.к. первое слово в названии компании в переводе с фр. guidant на англ. означ. guiding(путеводный) . Я думаю как вариант это может быть компас. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужен фирменный стиль.

    Есть сайт plc.ru Нужен фирменный стиль- лого, визитка, бланк, факс, папка и конверт. Нужен деловой, технический, строгий и солидный стиль. Нравится стиль логотипа и написания Toyota. Компания занимается частотными преобразователями, электродвигателями и т.п. Пишем сроки выполнения и стоимость.

    Логотипы и Знаки39 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нарисовать персонажа

    $50

    Для сайта http://strumok.com/ был спроектирован новый дизайн http://f-lite.ru/lfp/s52.radikal.ru/i137/1404/52/898e887cf4cf.png/htm В старом дизайне с лева есть персонаж — кабанчик(смотрите сайт), который рисовался сто лет назад и он никак не вписывается в тематику магазина электрики. Что нужно: Заказчик ...

    Логотипы и Знаки25 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • 3motion (FreeMotion)

    $250

    Фирменный стиль для сайта (блог и магазин) о кэжуал-одежде. Помимо вариантов логотипа набор должен содержать визитки (личная и корпоративная), макеты письма (бумажного и электронного), конверт, пакет полиэтиленовый.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад