Андрей Буркацкий hollander74hollander74
48 летМолдова/Кишинев
11 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Создание логотипов, материализация мыслей и раздача слонов
Логотипы, фирменный стиль.
Условия сотрудничества обсуждаемы.
Ответственно подхожу к проектам с любым бюджетом
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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недостаточно отзывов
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нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
101
безопасных платежей
ТОП-50— Фирменный стиль
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
7 лет назад
Спасибо за оперативную и качественную работу. Остались довольны.
Ответный отзыв
Спасибо за конкурс. Организация и проведение на высшем уровне. Только положительные эмоции от сотрудничества.
$100
10 баллов
7 лет назад
Сотрудничество как всегда на высшем уровне. Всё идеально.
Ответный отзыв
Спасибо за интересный проект. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
$60
10 баллов
8 лет назад
Победил в моем конкурсе логотипов. Отличная работа.
Ответный отзыв
Спасибо за интересный конкурс. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
$50
10 баллов
8 лет назад
В очередной раз, Андрей, великолепно справился с задачей ! Все довольны :) Если вам нужен логотип - обращайтесь к Андрею !
Ответный отзыв
Спасибо за проект. Был рад сотрудничеству.
$40
10 баллов
8 лет назад
Андрей уже второй раз победил в нашем конкурсе. В этот раз задача осложнялась тем, что нужно было поменять старый логотип, который не устраивал, но к которому привыкли. Поэтому с формулировкой ТЗ нам было сложно, мы не очень понимали, чего хотели. Андреем был предложен некий вариант, который нас устроил. По скорости и коммуникации вопросов нет, как не было и в предыдущий раз по другому проекту.
Ответный отзыв
Спасибо за конкурс. Организация и проведение на высшем уровне. Только положительные эмоции от сотрудничества.
Логотипы и Знаки
190 отзывов
от $40
от 1 дня
#76
Фирменный стиль
15 отзывов
от $30
от 1 дня
#27