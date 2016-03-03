hollander74

Андрей Буркацкий hollander74

 
48 летМолдова/Кишинев
11 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Создание логотипов, материализация мыслей и раздача слонов

Логотипы, фирменный стиль.

Условия сотрудничества обсуждаемы.

Ответственно подхожу к проектам с любым бюджетом

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
недостаточно отзывов
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
101
безопасных платежей
ТОП-50
Фирменный стиль
Портфолио
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Отзывы заказчиков
quakerspqr
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Разработка логотипа для строительной компании
Спасибо за оперативную и качественную работу. Остались довольны.
Спасибо за конкурс. Организация и проведение на высшем уровне. Только положительные эмоции от сотрудничества.
Ответный отзыв
tracert
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
22 дня назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Логотип
Сотрудничество как всегда на высшем уровне. Всё идеально.
Спасибо за интересный проект. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
amalin
37 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$60
10 баллов
8 лет назад
Логотип
Победил в моем конкурсе логотипов. Отличная работа.
Спасибо за интересный конкурс. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
kimbee
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Логотип компании "Мебельная звезда"
В очередной раз, Андрей, великолепно справился с задачей ! Все довольны :) Если вам нужен логотип - обращайтесь к Андрею !
Спасибо за проект. Был рад сотрудничеству.
Ответный отзыв
Coongur
Антон 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$40
10 баллов
8 лет назад
Создание логотипа по готовой концепции
Андрей уже второй раз победил в нашем конкурсе. В этот раз задача осложнялась тем, что нужно было поменять старый логотип, который не устраивал, но к которому привыкли. Поэтому с формулировкой ТЗ нам было сложно, мы не очень понимали, чего хотели. Андреем был предложен некий вариант, который нас устроил. По скорости и коммуникации вопросов нет, как не было и в предыдущий раз по другому проекту.
Спасибо за конкурс. Организация и проведение на высшем уровне. Только положительные эмоции от сотрудничества.
Ответный отзыв
Логотипы и Знаки
190 отзывов
от $40
от 1 дня
#76
Фирменный стиль
15 отзывов
от $30
от 1 дня
#27