Андрей уже второй раз победил в нашем конкурсе. В этот раз задача осложнялась тем, что нужно было поменять старый логотип, который не устраивал, но к которому привыкли. Поэтому с формулировкой ТЗ нам было сложно, мы не очень понимали, чего хотели. Андреем был предложен некий вариант, который нас устроил. По скорости и коммуникации вопросов нет, как не было и в предыдущий раз по другому проекту.