Разработка логотипа для строительной компании

Нарисовать логотип для сайта CookHouse.by Кук Хауз Тематика - правильные вещи для кухни (товары премиум класса) модно и со вкусом) с претензий на компанию Мирового уровня) с какой-то пикторграмой и лаконичный , можно внутри слова CookHouse. шрифт любой. Что ...
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Необходимо разработать логотип в векторном виде для строительной компании "Строй-Сети", которая занимается строительством инженерных коммуникаций и инженерных сетей, строительство трубопроводов и теплотрасс, канализации и т.д.(инженерные коммуникации). Логотип будет использоваться для визиток, вывесок, листовок, сайта, сувенирной продукции. Должен быть строгим, вызывающим доверие, отражающим высокое качество предлагаемых услуг, работу профессионалов. Основная целевая аудитория — строительные организации, инвестиционные компании и застройщики.
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